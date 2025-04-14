Türkiye'de bir ilk! “Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...'

Zonguldak'ta hayvan sevgisinin sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. British cinsi bir kedinin kırılan dişine, Türkiye'de belki de ilk kez 1,4 gram altından diş yapıldı. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan'ın öncülüğünde gerçekleşen bu nadir uygulama, kedi sahipleri Neslihan ve Özkan Uzun'un sevgisiyle birleşince ortaya mucizevi bir sonuç çıktı.

Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedilere altın diş uygulamasının dünyada bile nadir olduğunu vurguladı. Alkan, 'Kedilerin acı eşiği yüksek olsa da, kırık diş ciddi ağrıya neden oluyor.Kanal tedavisi sonrası altın diş yapmaya karar verdik. Altın, vücuda uyumu ve hafifliği ile ideal bir malzeme. Normal porselen kedilerde yeterli direnci sağlamıyor. Maliyet olarak 1,4 gram altın kullanıldı, yaklaşık 5-6 bin TL sadece altına gitti,' dedi.Alkan, işlemin üzerinden bir hafta geçtiğini ve kedinin sağlık durumunun mükemmel olduğunu belirtti.'Araştırdığımız kadarıyla Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Bu, bir ilk olabilir,' diyerek uygulamanın önemine dikkat çekti.