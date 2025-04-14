Dövme yaptırdı, hayatı kabusa döndü! Bacağını kaybediyordu

Dövme yaptırmak son yıllarda giderek popülerlik kazanmaya başladı. Özellikle gençler tarafından bilinçsiz bir şekilde dövme yaptırılıyor. Ancak dövme yaptırmanın sağlık açısından uzuv kaybına kadar giden birçok sorunu bulunuyor.İngiltere'nin Essex şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Samatha Lowen'ın hayatı dövme yaptırdıktan sonra alt üst oldu. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Lowen, bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.İngiliz basını LADbible'nin haberine göre Lowen bacağına yaptırdığı dövmenin ardından enfeksiyon ile karşı karşıya kaldı. 'Asit dökülmüş gibi yandı, acıdan bayılacaktım' diyen genç kadının hayatı resmen alt üst oldu.Lowen dövme yaptırma işleminin ardından büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Dövmecinin dezenfekte için profesyonel ürünler yerine bulaşık deterjanı kullandığını belirtti. Bu durumdan dolayı enfeksiyon kapan kadın dövme işleminin ardından 48 saat sonra kabusunun başladığını belirtti.Sol bacağının üstüne basamadığını, oturamadığını ve yürüyemediğini belirten Lowen, dövme yapılan yerin kısa bir süre sonra şiştiğini ve kızardığını ifade etti.Dövmenin olduğu yerden sarı-yeşil bir sıvı akmaya başladığını belirten Lowen, hızlı bir şekilde hastaneye gitti. Hastanede Lowen'a bir cilt enfeksiyonu teşhisi konuldu.Doktorlar Lowen'a biraz daha geç gelse enfeksiyonun sepsis ya da kangren gibi hayati riskler taşıyan duruma dönüşebileceğini belirtti. Acilen antibiyotik tedavisine alınan Lowen, yaşadığı korkuyu şu ifadeler ile anlattı:'Doktorlar bacağımı kesmek zorunda kalacak diye çok korktum. Hala yürümekte zorlanıyorum, ağrılarım geçmedi'Lowen'ın enfeksiyonunun durumu kontrol altına alınmış olsa da hala sağlık riski taşıyor. İlerleyen günlerde enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını öğrenmek için doktorlar tarafından Lowen'a test yapılacak.Dövme yaptırmanın cilt kanserine neden olabileceği bilimsel araştırmaların sonucunda kanıtlandı. İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.Araştırmalar sonucunda dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğu tespit edildi.Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini arttırdığını açıkladı.Dövmenin büyüklüğü ile kanser arasında ilişkinin bulunmadığı belirtilen araştırmada, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücuttaki iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanseri riskini arttırdığını keşfetti. Araştırma sonucu 'Science Direct' adlı internet sitesinde yayımlandı.