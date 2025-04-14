Ankara’nın göbeği çöpe teslim! CHP belediyesi işçilerin ikramiyesini vermedi

CHP'li belediyelerde kronik hale gelen hizmet eksikliği, bu kez başkentin kalbinde kendini gösterdi. Ankara'nın en merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya, çöplerin toplanmamasıyla adeta çöp dağlarına teslim oldu. Vatandaş sağlığı hiçe sayılırken, CHP yönetimindeki belediyenin sorumsuzluğu bir kez daha gündeme oturdu.Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle iş yavaşlatma eylemine gitti. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çatısı altındaki işçiler, belediyenin verdiği sözleri tutmaması üzerine bazı mahallelerde çöp toplama işlemini durdurdu.İş yavaşlatma eylemi sonucu, özellikle Ayrancı ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerleri taştı, kaldırımlar çöp yığınlarıyla doldu. Mahalle sakinleri hem görüntü kirliliğinden hem de yayılabilecek hastalık riskinden dolayı tedirgin. Sosyal medyada isyan eden vatandaşlar, CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi.Yıllardır 'çöp, çukur, çamur' söylemleriyle özdeşleşen CHP belediyeciliği, 2025 yılında dahi temel hizmetleri sağlayamıyor. Vatandaşı sağlıksız yaşam koşullarına mahkûm eden bu anlayış, halkın sabrını taşırmış durumda. Belediye yönetiminin işçilere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bedelini yine halkın ödemesine neden oluyor.Başkentte yaşanan bu görüntüler, CHP'li yerel yönetimlerin ne denli beceriksiz ve plansız hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çöplerin toplanamadığı bir ilçede, diğer hizmetlerin durumu da sorgulanır hale geldi. Vatandaşlar artık gerçek belediyecilik talep ediyor...