Dolgu ve implant tarih oluyor! Diş sağlığında çığır açan gelişme

Londra merkezli King College araştırmacıları diş sağlığı alanında akıl almaz bir başarıya imza attı. Ekip, dişlerin büyüdüğü ağız içi ortamını taklit eden ve insan hücrelerinin sinyaller göndererek diş oluşturmaya başlamasını sağlayan bir malzeme geliştirdi.Köpekbalıkları ve filler gibi hayatının belirli dönemlerinde yeni diş çıkarabilen hayvanların aksine, insanların yetişkinlikten itibaren yeni diş çıkartamadığını kaydeden ekip, yeni gelişmeyle bunun mümkün olabileceğini kaydetti.Bununla birlikte bilim insanları, hastanın hücrelerinden yapılan ve laboratuvarda büyütülen dişlerin çene kemiğine kolaylıkla entegre olabileceğini ve tıpkı doğal dişler gibi kendini onarabileceğini bildirdi.King's College London Diş Hekimliği, Ağız ve Kraniyofasiyal Bilimler Fakültesi'nden araştırmacı Xuechen Zhang, 'Dolgular dişleri onarmak için en iyi çözüm değil' diyerek dolguların, zamanla diş yapısını zayıflatıp daha fazla çürümeye veya hassasiyete yol açabileceğini belirtti.10 yıldan fazla süredir bu çalışmayla ilgilendiklerini kaydeden Zhang açıklamasına şu sözlerde devam etti: ''Laboratuvarda üretilen dişler doğal olarak yenilenerek çene kemiğine gerçek dişler gibi entegre olur. Dolgu veya implantlardan daha uzun ömürlü olabilecek bu dişler biyolojik olarak da uyumlu bir çözüm sunacak.''