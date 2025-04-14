Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

İzmir'in Karaburun ilçesinde restoran, kafe ve market işleten, ayrıca bağ bahçe, nergis tarlaları bulunan iş insanı Ali Zeybek, 3 çocuğunun annesi eşi Fulya Batır'dan 2020'de geçimsizlik nedeniyle boşandı.Ardından, velayetleri annelerine verilen çocuklarıyla görüştüğü sırada, babasının adını verdiği büyük oğlu Halil Efe Zeybek'in 'Benim babam değilsin' sözleri üzerine, büyük bir şok yaşadı.Bunun üzerine Zeybek, 8 yaşındaki oğlu Halil Efe ve 6.5 yaşındaki ikizleri Yağız Ata ve Alya'ya, özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ise ikizler kendi çocuğu çıkarken, Halil Efe'nin kendisinden olmadığını öğrendi.ÖRNEK KARDEŞTEN ALININCA DAVAYI KAYBETTİİkinci bir şok yaşayan Zeybek, Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde soy bağının reddi davası açtı. Mahkeme kararı doğrultusunda Ali Zeybek 26 Ağustos 2024'te kuruma giderek DNA testi için örnek verdi. Ancak Fulya Batır, oğlu Halil Efe'yi DNA testine götürmek için, yaz boyu babalarında olan ikizlerin geri dönüşünü bekledi.18 Eylül 2024'te de Halil Efe'nin yerine 1.5 yaş küçük oğlu Yağız Ata'yı Adli Tıp Kurumu'na götürüp, DNA örneği aldırdı. DNA testine yanlış çocuk sokulunca Ali Zeybek, soy bağının reddi davasını kaybetti.ADLİ TIP İHBARDA BULUNDU, YENİDEN ÖRNEK ALINACAKBunun üzerine babalık davalarında uzman avukat Varol Turbay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Turbay, Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan çocuğun fotoğrafını müvekkiline teşhis ettirince, Halil Efe değil, Yağız Ata olduğu ortaya çıktı.Annenin sahtekarlığı ortaya çıkınca İzmir Adli Tıp Kurumu Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunarak Ali Zeybek, Fulya Batır ile çocuklar Halil Efe, Yağız Ata ve Alya'nın bir arada olduğu zamanda yeniden örnek alınmasını talep etti.HAKİM 'KANDIRILDIM' DİYE İHBARDA BULUNABİLİRSabah'ın haberine göre avukat Varol Turbay, 'Adli Tıp Kurumu anne, baba ve 3 çocukların hepsinin bir arada olduğu bir zamanda yeniden örnek alınması gerektiğini tutanakta belirtti. Ayrıca bizim ihbarımız üzerine mahkemeye hazırladığı tutanağı gönderip, ihbarda bulundu.Yerel mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Yazılırsa istinaf edeceğiz. Türkiye'de de bir ilk olacak. Mahkeme hakimi gerekçeli kararı yazmadan kendisinin de kandırılması nedeniyle ihbarda bulunabilir' dedi.