Hakan Fidan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine dair değerlendirme

Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın dört bir yanından liderleri, diplomatları ve fikir öncülerini bir araya getirerek küresel barış ve işbirliği için bir köprü kuruyor.Bu prestijli platform, “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” temasıyla bir kez daha uluslararası gündemin nabzını tutuyor.Cuma günü başlayan forum, bugün sona erdi.Kapanış konuşmasını yapan Hakan Fidan, akabinde de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazetecilerin soruları arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye gidip gitmeyeceğine ilişkin detaylar yer aldı.Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan- Donald Trump görüşmesine ilişkin henüz net bir tarih olmadığını söyledi.Fidan, 'Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, ABD mi olacak, ne zaman yapılacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular.' dedi.Bakan Fidan'ın devam eden açıklamaları ise şöyle:Suriye'de tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için yürüyen görüşmeler var. Yeri geldikçe paylaşıyoruz. Amacımız bölgedeki hava araçlarının bir kazaya meydan vermemesi .Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz . Şartlar sağlandığında kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar.Toplam 50 oturum düzenledik. Toplamda 155 ülkeden 21 devlet başkanı olmak üzere 6 bini aşkın konuğu ağırladık. Forum marjında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Önemli kararların alındığı bir zirve oldu. Katılımcılar da muhatapları ile görüşme şansı buldu.Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünün altını çizdik. Geleceğin dünya düzenini konuştuk, Türkiye olarak Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize devam edeceğiz.Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. Türkiye olarak diplomasiyi savunmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Güvenliğinde stratejik bir rol oynamaya devam edeceğiz.Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz, çatışmasızlık mekanizmasıyla alakalı çözüme bağlanmasıyla ilgili teknik görüşmeler gerektiği zaman devam eder.Rusya-Ukrayna savaşı: 'Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterse her zaman kapımız açık'Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermek konusunda iradeye sahip. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın problemi. 10 Nisan'da bir araya geldiler. Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterse her zaman kapımız açık, yeter ki barış olsun.