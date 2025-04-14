Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail basınının yakın takibinde! Ziyaret planı dahi tedirgin etti

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını duyurmuştu. Seyahat için kesin bir tarih belirlenmemiş olsa dahi İsrail basınında Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyareti planı büyük ses getirdi.Maariv gazetesi, 'Erdoğan, Suriye'de tarihi bir adım planlıyor' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyaretine geniş yer verdi.Haberde, Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine önem verdiğinin altı çizildi. Bakan Fidan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'de istikrar istediğine dair sözleri de haberde önemli yer tuttu.Haberde, ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye'de yapılan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığı ve burada temaslarda bulunduğuna vurgu yapıldı.Haberde son olarak tüm bu gelişmeler eşliğinde Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığı bildirildi.Davar haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planlamasının Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olacağının altını çizdi.Yediot Ahronot gazetesi, ziyaretle ilgili haberinde 'Erdoğan, Suriye'yi ziyaret edecek, tarihi belirlemek için koordinasyon sürüyor' başlığını kullandı.Haberde, Bakan Fidan'ın ziyaret hakkındaki sözlerine ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 'Kardeşlerimizle iş birliği ilişkilerimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz' ifadelerine yer verildi.