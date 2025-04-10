İBB aracıyla göçmen kaçakçılığı

Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde, 34 MTK 698 plakalı kamyoneti 'insan kaçakçılığı ihbarı' üzerine durdurdu. Yapılan aramada 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir şişme bot bulundu.Ele geçirilen bot, göçmenlerin Meriç Nehri üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planladığını ortaya koydu. Aracı kullanan M.D. isimli sürücünün ise İBB bünyesinde çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki ifadesinde, ilk kez böyle bir işe karıştığını ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, yakalanan düzensiz göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.