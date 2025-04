Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin 10. yılı adliyede anıldı

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 10'uncu yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Komisyon Başkanı Sait Özdemir, şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim-savcı ve adliye personelleri katıldı.Sabah saat 110:30'da başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek konuşmalarını gerçekleştirdi. Gürlek, 'Kahraman şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yılında aziz hatırasını anmak ve ruhunu yad etmek için bir araya geldi. Aradan geçen yıllara rağmen acısı ilk günkü gibi tazeliğini korumaktadır. Onun kutsal görevi, görev aşkı ve kararlılığı hiçbir tehdit, hiçbir hain girişimle yok edilemez' dedi.Başsavcı Akın Gürlek, 'Onun dürüstlüğü vatan sevgisi ve adalete ola bağlılığı terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokattır. Hainlerin alçakça saldırısı, ne onun onurlu mücadelesini ne de adalete olan inancımızı sarsmıştır. Aksine mücadelemizi daha da güçlendirmiştir. Anısını yaşatmak, onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ailesini asla yalnız bırakmayacağız' şeklinde konuşmasına son verdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmalarında, 'Merhum savcımız, bu adliyede; adaletin tesisi, milletimizin hukukunun korunması ve devletimizin bekası için görevini yerine getirirken, kalleş bir saldırının hedefi oldu. Görevine olan sadakati, adaleti üstün tutan duruşu ve millet adına hesap sormaktaki kararlılığı; terör örgütlerini ve onların karanlık uzantılarını rahatsız etti' dedi.Bakan Tunç, 'Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Her zaman olduğu gibi bugünkü anma programında da bizleri onurlandıran, Merhum şehidimizin muhterem babası Hakkı Kiraz amcamızın ifadeleriyle söylemek gerekirse, 'Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez.' Hakkı amcamızın bu sözü, bu milletin dirayetini, vatan sevgisini, adalet sevdasını ve terör karşısındaki eğilmeyen duruşunu göstermektedir' şeklinde konuşmasına devam etti.Terörle mücadele konusunda 15 Temmuz hain darbe girişimine ve 6 Şubat 2024'te adliyeye gerçekleşen saldırıya değinen Bakan Tunç,' 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında; bu aziz millet gözünü kırpmadan şehadete yürürken, bu ülkenin yargı mensupları da darbecilere karşı hukukun üstünlüğüne olan inançla, milletimizle omuz omuza, darbeye karşı en net duruşu sergilemiştir. Bugün kabullenmek istemeyen bazı çevreler olsa da; vesayetçi anlayıştan arınan Türk yargısı, demokratik hukuk devletinin ve milli iradenin yanında durmaya, her daim milletinin hak ve hukukunu korumaya devam edecektir.' dedi.Törenin ardından Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği 6. Kattaki makamına karanfil buketi bırakıldı, dualar edildi. Şehit savcının kabrini ziyaret edilmesinin ardından adliyede Kur'an-ı Kerim mevlidi okunacak.