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Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı: Flaş TV satımında tehdit ve şantaj

Gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın Flaş Tv’nin devri ve satın alınması noktasında tehdit ve şantajda bulunduğuna dair şikayet olduğu ortaya çıktı. İki ismin bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı: Flaş TV satımında tehdit ve şantaj
Ekleme: 10.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:36 / Editör: Edin Uslu
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı: Flaş TV satımında tehdit ve şantaj
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalına operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın derinleştiği anlarda bazı şüpheliler kanalın devri ve satın alınması hususunda gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın tehdit ve şantajda maruz kaldıklarını ifade ederek şikayetçi olduları öğrenildi.

TEHDİT VE ŞANTAJDAN
Soruşturma kapsamında Murat Ağırel ve Timur Soykan tehdit ve şantaj suçundan gözaltına alındı.

Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı: Flaş TV satımında tehdit ve şantaj