Miras yoluyla tapusu olanlar dikkat! Sistem komple değişti

Miras yoluyla tapu sahibi olanların bilmesi gereken gelişme meydana geldi. Gelir İdaresi Kanunu gereği, bir taşınmazın edinilmesinden sonra 5 yıl içerisinde satılması durumunda elde edilen kazanç daha önceden vergilendiriliyordu. Lakin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun (VDDK) aldığı karar doğrultusunda 2 Ekim 2024 tarihindeki karara göre, miras veya bağış yolu ile edinilen taşınmazlar artık bu kapsam dışında tutulacak. Aynı zamanda satıştan elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacak.Alınan yeni karara göre, edinim tarihi ne olursa olsun, miras ya da bağış yolu ile alınan gayrimenkullerin satışında gelir vergisi uygulanmayacak. Böylelikle yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara satış sürecinde daha fazla esneklik kazandıracaktır.