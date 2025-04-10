Teröre büyük darbe vuruldu! 555 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürmektedir.- Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile18 terörist etkisiz hâle getirilmiş,- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.- Hudutlarımızda ise 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 şahıs yakalanmış, 4.043 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 555,- Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.372, engellenen kişi sayısı da 21.358 olmuştur.Ayrıca son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram (9,9 kg) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.