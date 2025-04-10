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Teröre büyük darbe vuruldu! 555 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2025'ten bu yana 555 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre büyük darbe vuruldu! 555 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 10.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Teröre büyük darbe vuruldu! 555 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürmektedir.

Son iki haftada;

- Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile
18 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

- Hudutlarımızda ise 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 şahıs yakalanmış, 4.043 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar;

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 555,

- Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.372, engellenen kişi sayısı da 21.358 olmuştur.

Ayrıca son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram (9,9 kg) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.