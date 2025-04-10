Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İmamoğlu'nun proje ortağı tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz “Rüşvet vermek” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme', 'Rüşvet almak' 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' suçundan tutuklanmıştı. Polat hakkında geçtiğimiz gün sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirin uygulanmasına karar verilmişti.Yolsuzluk soruşturmasının derinleştiği anlarda ise görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz da şüpheli olarak dosyada yer aldı. Gözaltına alınan Seyfi Beyaz, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimlikçe hakkında 'Rüşvet vermek' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklama kararı verilen Seyfi Beyaz cezaevine gönderildi. Beyaz, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıkları bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ta faaliyet yürütüyordu.