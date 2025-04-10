Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun çocukluk arkadaşını hayali ihalelerle milyoner yaptı

Soruşturma dosyasında Ongun'un gizli kasası olarak değerlendirilen Sütlaş'ın 2019'da kurduğu Reklam İstanbul isimli şirketiyle Medya AŞ ve Kültür AŞ'den değeri yüz milyonları bulan 26 ihale aldığı belirlendi.Şirketinin İBB'den aldığı ihalelere yönelik yapılan incelemelerde söz konusu ihalelere teklif veren diğer firmaların paravan firmalar olduğu ve firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la doğrudan bağlantılı olduğu, Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.Murat Ongun'un memleketi Giresun'dan çocukluk arkadaşı olan Mustafa Nihat Sütlaş, Giresun Merkez'deki Artı iletişim isimli telefon aksesuarları satan dükkânı ile esnaflık yapıyordu.2019'da İBB yönetimi değişip arkadaşı Murat Ongun Medya AŞ başkanı olunca Sütlaş'ın birden hayatı değişti.Mustafa Nihat Sütlaş, 2019 yılında Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık A.Ş. isimli bir şirket kurarak soluğu İstanbul'da aldı.Sütlaş bu şirket ile Murat Ongun'un sorumluluğunda olan İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den 5 yılda tam 26 reklam ihalesi aldı. Sütlaş'ın İBB'den aldığı 26 ihalenin güncel değerinin yüz milyonları aştığı öğrenildi.Reklam ihaleleri ile kısa sürede milyoner olan Mustafa Nihat Sütlaş, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet vermekten tutuklandı.Sütlaş'ın firması Reklam İstanbul'un İBB'den aldığı 26 ihale dosyasına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu ihalelere Reklam İstanbul firmasıyla birlikte teklif veren diğer firmaların hep aynı firmalar olduğu, bu firmalara yönelik yapılan araştırmalarda ise firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la bağlantılı olduğu görüldü.Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.Mustafa Nihat Sütlaş, emniyet ifadesinde Murat Ongun'a soruldu. Ongun Sütlaş'ın arkadaşı olduğunu kabul etti.İfadesinde şunları söyledi: "Benim memleketlim. Giresun'dan arkadaşımdır. 2019'da yanıma geldi. Bu alanda (reklamcılık) çalışmak istediğini söyledi.Benden İETT ve İspark'tan randevu almamı istedi. Sonrasında Reklam İstanbul adından bir firma kurdu. İBB ile çalışmak istediğini söyledi. Bu konuda dahilim ya da kendisine ayrıcalık tanıdığım hususu gerçeği yansıtmamaktadır."