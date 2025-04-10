Dünya bu çiçeği koruyor! Dokunan yandı

Erzincan'da doğanın belki de en gizemli çiçeği olan ters laleler yeniden yüzünü gösterdi. Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesi olan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan ters laleler çiçek açtı.Yılda sadece bir kez çiçek açan ve kısa süre hayatta kalan ters laleler ülkemizde Tunceli, Kahramanmaraş (Afşin), Şırnak, Erzurum, Adıyaman ve Hakkari illerinde doğada kendiliğinden yetişiyor. Gelecek nesiller için koruma altına alınan ters laleler jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Yanlışlıkla koparmanın cezası bile cep yakıyor.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 34'ü Türkiye'nin dört bir yanından, 4'ü ise yurt dışından getirilen tam 38 farklı ters lale türü bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisi Meral Aslay, bu endemik türlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 2006 yılından beri hummalı bir ıslah çalışması yürütüldüğünü belirtti. Bugüne kadar 27 melez lale çeşidi bahçede geliştirilmiş.Doğada sayıları giderek azalan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. Ülkemizde koruma altında olan ters laleler için jandarma ekipleri özverili bir çalışma yürütüyor. 2025 yılı itibariyle ters laleleri koparanlara 577 bin TL ceza uygulanıyor.Ziraat Mühendisi Aslay, dünyada 170 farklı ters lale türü bulunduğunu, bunlardan 52'sinin Türkiye'de yetiştiğini ve 29'unun ise sadece Türkiye'ye özgü endemik türler olduğunu ifade etti. Bu durum, Türkiye'yi ters lale merkezi haline getiriyor.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Samet Karataş da bu çalışmaların ülke tarımı ve süs bitkileri sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. Karataş 'Amacımız yerli ve milli ters lale çeşitlerimizi artırmak ve süs bitkileri sektöründe yeni kaynak sağlamak.' dedi.Ters laleler yalnızca doğanın nadide bir parçası değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar, peyzaj tasarımı ve genetik çalışmalar için büyük bir kaynak niteliğinde. Bu nedenle Erzincan'daki koleksiyon bahçesi, sadece bir görsel şölen değil; aynı zamanda geleceğe bırakılan bir genetik miras.