Instagram ya da Youtube değil... En çok şarj yiyen uygulama bakın neymiş

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir yer edindi.Eskiden birçok iş için farklı cihazlara ihtiyaç duyarken, günümüzde hemen hemen her şeyimizi tek bir telefonla halledebiliyoruz.Ancak bu kullanım kolaylıkları, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. En büyük sorunlardan biri ise batarya ömrü…Yeni aldığınızda saatlerce dayanabilen batarya, birkaç ay içinde adeta hızla tükeniyor ve telefonu akşam kullanacak kadar bile şarjınız kalmıyor.Bunun başlıca nedeni, telefona yüklediğimiz uygulamaların giderek artması ve bu uygulamaların bataryayı hızla tüketmesidir.Peki, en çok şarj tüketen uygulamalar hangileri?Google uygulamalarıFacebookFacebook MessengerInstagramYouTubeSkypeTinder gibi arkadaşlık uygulamalarıAmazon uygulamalarıUberCall of Duty: Mobile başta olmak üzere mobil oyunlar