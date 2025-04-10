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Bakan Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." dedi.

Bakan Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir
Ekleme: 10.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:39 / Editör: Atilla Özbir
Bakan Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir
Bakan Yerlikaya, Ankara'da 10 Nisan Polis Haftası dolaysııyla emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR'

'Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir.

Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de, milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir.'