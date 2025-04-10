Bakan Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." dedi.

Bakan Yerlikaya, Ankara'da 10 Nisan Polis Haftası dolaysııyla emniyet mensupları ile bir araya geldi.Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:'Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir.Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de, milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir.'