Faciada 'ayrıcalıklı misafir' detayı! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar...

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, o gece yaşanan ihmali ve can pazarını gözler önüne serdi. Görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına girdi. Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan raporda yangının nasıl başladığı, otelde bulunan eksiklikler, olay anında personelin yaptığı yanlışlara yer verildi.Yangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporda, otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığına dikkat çekildi. Hürriyet'in haberine göre video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, personelin kurtarmak için önceliği otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği belirlendi.Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda 'Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği...' ifadelerine yer verildi.Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda, doğru bir kurtarma planının uygulanması durumunda oteldeki herkesin kurtarılabileceğine de dikkat çekildi. Raporda, 'Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu' anlatıldı.Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, 'İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın' 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür' ifadelerine yer verildi. Doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.Bilirkişi raporunda, çok tartışılan yangın merdivenleriyle ilgili de bilgiler yer aldı. Buna göre 'Otel yangın merdivenleri doğrudan dış mekâna veya geniş bir alana açılmamaktadır. Merdivenler farklı amaçlara yönelik kullanılan odalara, ticari alanlara veya giriş hollerine açılmaktadır. Merdivenlerin kapıları ahşaptandır ve yangını engelleme özeliklerine sahip değildir. Binanın 11. katında ise yangın merdiveni önünde asma kilitli demir kapı mevcuttur' tespiti yapıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmanın ilk günlerinde aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdikten sonra da Ergül'ün eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 28'e çıktı.Raporda, yangının ana mutfağın restoranında bulunan 'show' alanındaki Grill Plate'in (ızgara) neden olduğu bir yanma sonucu başladığı ve buradan tüm binaya kısa sürede yayıldığı belirtildi. 'Yanma yağ haznesi kaynaklı olarak kontrol edilebilir büyüklükte yaklaşık 6 dakika devam etmiş' denildi.Yangının büyüme hızını etkileyen en önemli faktörün 'show' alanında olmaması gereken LPG olduğuna dikkat çekildi. 'Alev etkisine maruz kalan LPG hortumlarının yanması sonucunda LPG'nin ürettiği yüksek ısı enerjisi, yangının hızla büyümesinde etkin rol oynamıştır. Yanmanın bu kadar hızla ilerlemesi, başlangıç alanında yeterli yakıt olmadığı (Grill Plate içinde hayvansal yağ, kısıtlı dekoratif ahşap ve vernik kaplama) dikkate alındığında esas yangını hızlandırılan etmenin LPG yayınımından olduğu teyit edilebilmektedir' tespiti yapıldı.Yangının büyümesini ve körüklemesini sağlayan LPG beslemesinin kesilmesi yoluna gidilmediği, bu konuda personelin eğitimi ve düşünsel altyapısının oluşturulmadığı da belirtilen raporda, 'Gerçekleşen hızlı yayılımın basitçe vananın kapatılması ile yavaşlatılabileceği, can kayıplarının azaltabileceği, gaz kapatma eylemlerinin erken yapılmasına bağlı olarak hiçbir ölüm olayının yaşanmayabileceği' ifade edildi.