MİT tarafından çökertilmişti! MOSSAD’ın aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan aile boyu casusluk şebekesi hakkında mahkeme kararını verdi. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin davada kararını açıkladı.İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen sanıklar, devletin gizli bilgilerini yabancı servislerle paylaşmak ve ajanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu.Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.