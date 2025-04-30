Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BALIKESİR 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE 5°C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Hatay dışında) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 8°C, 19°CÖğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 28°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutluKONYA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 5°C, 22°CParçalı ve çok bulutluRİZE 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 2°C, 16°CÖğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 26°CParçalı ve çok bulutluVAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 9°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu