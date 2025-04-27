Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde cumartesi gecesi Filipin sokak festivalinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.Vancouver Polis Departmanı, X sitesinde yaptığı paylaşımda, sürücünün gözaltına alındığını belirtti.Polis, kurbanların sayısını veya olayın olası bir nedenini henüz açıklamadı.Olay yeri, Filipin kültürünün kutlandığı "Lapu-Lapu Günü" festivalinin düzenlendiği yerin yakınında bulunuyor.Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olaydan dolayı şok oldum ve derin bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı. Sim ayrıca, daha fazla bilgi edinildiğinde bunu duyuracaklarını da sözlerine ekledi.CTV News'a konuşan bir tanık, siyah bir aracın kalabalığa dalmadan hemen önce festival alanında dengesiz bir şekilde seyrettiğini bildirdi. Vancouver Sun gazetesi, bölgede binlerce kişinin bulunduğunu aktardı.Polis şu anda olaya karışan siyah SUV aracı inceliyor.AYRINTILAR GELECEK...