WhatsApp'tan gizlilikte yeni bir seviye! Gelişmiş sohbet gizliliği özelliği tanıtıldı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni bir gizlilik özelliğini daha hayata geçirdi. 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' adı verilen yeni ayar, birebir ve grup sohbetlerinde kullanıcıların içeriklerinin izinsiz paylaşılmasını önlemeye odaklanıyor.WhatsApp'tan yapılan resmi açıklamada, platformun temelini oluşturan uçtan uca şifrelemeye dikkat çekilerek, bu koruma katmanının üzerine 'süreli mesajlar' ve 'sohbet kilidi' gibi yeniliklerin eklenmiş olduğu hatırlatıldı. Son olarak duyurulan Gelişmiş Sohbet Gizliliği ise bu güvenlik zincirinin en yeni halkası oldu.Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir sohbetin dışa aktarılmasını, medya içeriklerinin otomatik olarak indirilmesini ve mesajların yapay zeka gibi özellikleri için kullanılmasını engelleyebilecek.Yeni ayarı etkinleştirmek için sohbet ekranında kişi adının üzerine dokunmak ve ardından 'Gelişmiş Sohbet Gizliliği' seçeneğine gitmek yeterli olacak. Özelliğin şu anda ilk sürümü kullanıma sunulurken, ilerleyen dönemde ek güvenlik seçeneklerinin de geleceği bildirildi.