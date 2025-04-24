Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni günü çadırlarda karşıladı.İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi.Pendik'te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.Geceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, 'Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz' dedi.Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi. Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, 'Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil.Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doru gider çocuklara bir şeyler yediririz' dedi.Parkta sabahlayan Ayberk Kaya, 'Eşyalarımızı buraya bıraktık, kafeteryada kaldık. Çok korktuk, herkes de çok korktu' diye konuşurken kedisi ile parkta sabahlayan bir kişi ise 'Çok korkunçtu. Geceyi parkta geçirdik. Bu gece de parkta kalmayı düşünüyoruz. Hala sarsılıyor' şeklinde konuştu.O adreslerden birisi de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Kimi arkadaşlarıyla kimi ailesi ile kimi de tek başına Özgürlük Parkı'na gelerek kurdukları çadırda yeni güne uyandı.