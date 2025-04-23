Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Beyaz'ın ifadelerine göre, Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını iş adamına ödemediği ortaya çıktı. "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşı aldı" diyen Beyaz, İmamoğlu da dahil olmak üzere iş adamlarını haraca bağlayan aralarında gizli kasa Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in de olduğu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 numarasında İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinden yeni ayrıntılara ulaşıldı.Beyaz'ın ifadelerine göre Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan Ekrem İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını ödemediği ortaya çıktı.Savcılığa tüm belge ve delilleri sunan Beyaz ifadesinde, 'İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı' diye konuştu.Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlattı. İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.İmamoğlu'nun daha sonra Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğunu söyleyen Beyaz, başka bir şahsın arsasını satın almak istediklerini, buranın yüzde 15'inin İmamoğlu'na ait olduğunu belirtti. Geri kalan yüzde 85'ini satın aldıklarını söyleyen Beyaz, buranın kaba inşaatını da İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in yaptığını vurguladı.Teras Park isimli proje bittiği zaman müşteri bulduklarını ve projenin tamamını satmak istediklerini söyleyen Beyaz, 'Bu durumu Ekrem İmamoğlu'na aktardık. O, payını satmak istemediğini, hatta hissesini yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istediğini söyledi.'Bu yüzde 5'lik payı ise maliyetine alabileceğini belirtti. Biz de ekonomik koşullardan dolayı teklifini kabul etmek zorunda kaldık. Yüzde 5'lik kısmı Ekrem İmamoğlu üzerine yaptık' dedi.Bu zamana kadar bu yüzde 5'lik kısmın maliyetini kendilerine ödemediğine dikkat çeken Beyaz, 'Bu proje Teras Park isimli projedir. Şu an sadece oto yıkama kısmında ortaklığımız vardır. Diğer kısımlardaki haklarımızın hepsini başkasına sattık. İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı' ifadelerini kullandı.Beyaz, İmamoğlu dahil olmak üzere Adem Soytekin, Fatih Keleş gibi İmamoğlu'na yakın isimlerden şikayetçi olduğunu söyledi. Beyaz, savcılığa İmamoğlu'yla ortaklıklarına dair yaptıkları sözleşmeleri ve diğer evrakları da sunacağını ilave etti.