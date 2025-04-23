Bayram alışverişi müjdesi: 800 TL hesaplara yatacak! İşte başvuru şartları

Kurban Bayramı yaklaştıkça, vatandaşların temel ihtiyaç harcamaları da artıyor.Bu dönemde hem bütçesini düşünen hem de bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için ING Bank'tan yüzleri güldürecek bir kampanya geldi.ING, kredi kartı kullanıcılarına yönelik başlattığı yeni kampanyayla toplamda 800 TL'ye kadar bonus kazanma imkanı sunuyor.1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, ING Kredi Kartı ile Bonus üye iş yeri marketlerinden farklı günlerde ve tek seferde yapılacak1.750 TL ve üzeri her alışverişe 80 TL bonus tanımlanacak. Bu şekilde müşteriler, toplamda 10 alışverişte 800 TL bonus kazanabilecek.İşte kampanyanın detayları:KAMPANYANIN KOŞULLARIKampanyadan faydalanmak isteyen ING müşterilerinin, harcama yapmadan önce “GIDA” yazıp 2205'e SMS göndermesi yeterli.ING Kredi Kartı kullanıcıları, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Bonus üyesi marketlerde yaptıkları alışverişlerle her biri 1.750 TL ve üzeri olan harcamalarına 80 TL bonus kazanıyor.Her harcamanın farklı günlerdeyapılması şart. Aynı gün içinde yapılan birden fazla alışverişte yalnızca biri kampanyaya dahil ediliyor.Kampanya süresince kazanılan bonuslar, 7 Mayıs 2025 tarihinde kartlara yansıtılacak.