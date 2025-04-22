Osman Gökçek, CHP'nin 'Yozgat'ta 1 milyon kişi topladık' yalanını gözler önüne serdi!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'nin 'Yozgat'ta 1 milyon kişi topladık' yalanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla gözler önüne serdi. Gökçek, 'Yozgat'ta 1 milyon kişi topladıklarını söyleyen CHP Yozgat'ın nüfusunun 415 bin olduğunu unuttu. Ayrıca CHP'de yeni bir kültür daha gelişti götürmeyen kişiyi il başkanı da yapmadıklarını görmüş olduk.' dedi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Yozgat'ta 1 milyon kişi topladık. Bunlar var ya boş alan buldu mu nasıl atacaklarını şaşırıyorlar. 415 bin nüfusu olan bir yerde, 1 milyon kişinin geldiğini söylemek insanın aklıyla alay etmek demek. Yozgat'ta 6 bin kişi vardı yoktu. Peki bu topladıkları rakamları nasıl topladılar? Bakıyoruz. Gemerek ilçe örgütü, Hafik ilçe başkanlığı, Sarıkışla ilçe başkanlığı, Sivas il başkanlığı. Yani Sivas'tan gelmişler. Sonra da ne yazmışlar? Yozgat'ta 1 milyon kişi topladık.Şimdi bakın size bir konuyu daha bahsetmek istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Yozgat il başkanı. Bu kişi SHP zamanında belediye başkanlığı yapmış. Zimmet ve yolsuzluk suçunda 6 yıl 3 ay ceza yemiş. 1,5 senede cezaevinde kalmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir kültürü daha bugün öğrenmiş olduk. Götürmeyeni de il başkanı yapmıyorlar. Bütün Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı uğurlu olsun. Yozgat'a da götürmüş olan bir il başkanını getirmişler.' ifadelerini kullandı.