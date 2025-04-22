23 Nisan Tatil mi? Okullar Tatil mi, Resmî Kurumlar Açık mı? 22 Nisan’da Okullar Yarım Gün mü?

23 Nisan 2025 Resmî Tatil mi?

23 Nisan'da Hangi Kurumlar Kapalı?

22 Nisan 2025 Pazartesi Okullar Yarım Gün mü?

23 Nisan Kutlamaları Nerelerde Olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla karşılanıyor. Ancak tatil düzeniyle ilgili kafa karışıklığı yaşayan milyonlarca kişi, “23 Nisan'da okullar tatil olacak mı?” ve “Resmî kurumlar açık mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle eğitim takvimi ve kamu hizmetlerinin işleyişi hakkında net bilgiler aranırken, gözler resmî açıklamalara çevrildi.Her yıl 23 Nisan'da kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmî tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan 2025 Çarşamba günü tüm okullar tatil olacak. Aynı şekilde, kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermeyecek.• Okullar• Bankalar• Noterler• Belediyeler• Nüfus müdürlükleri• Vergi daireleri• PTT şubeleri• Tüm devlet daireleriÖzel sektör çalışanları ise işverenin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilir.22 Nisan 2025 tarihinde okullar tam gün açık olacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, 22 Nisan'da dersler normal şekilde işlenecek. Bu yıl için herhangi bir yarım gün uygulaması söz konusu değil.23 Nisan günü Türkiye genelinde çocuklara özel etkinlikler, resmî törenler, kortej yürüyüşleri ve şenlikler düzenlenecek. Büyük şehirlerde belediyeler ve valilikler tarafından organize edilen açık hava etkinlikleriyle bayram coşkusu sokaklara taşacak.23 Nisan 2025 Çarşamba günü, resmî tatil kapsamında değerlendirilecek. Okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. 22 Nisan Salı günü ise eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek. Bayram haftasıyla birlikte çocukları mutlu edecek renkli kutlamalar da yolda!