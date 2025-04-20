'Narkokapan-Ankara' operasyonu: 316 tutuklama

Ankara'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon daha başarıyla tamamlandı. Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik başlatılan “Narkokapan-Ankara” operasyonu kapsamında başkentin dört bir yanında 626 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.Operasyonda toplam 635 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, operasyonun ilk gününde sorgulanan 138 kişi ve ikinci gününde sorguya alınan 178 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 316’ya ulaştı.Ayrıca 18 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Yetkililer, uyuşturucuya karşı yürütülen bu kapsamlı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Başkent genelinde suçla mücadele kapsamında yapılan bu dev operasyon, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.