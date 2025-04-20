Bakanlık düğmeye bastı! Yeni yasa yürürlüğe girdi: Oralarda fotoğraf çekene hem para hem hapis cezası geliyor

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından dikkat çeken yeni bir karara imza atıldı. Ulusal güvenliği arttırma amacıyla yeni yasa yürürlüğe girdi.Artı49’da yer alan haber göre, kritik altyapı bölgelerine ilişkin olarak hazırlanan yasaya göre, belirlenen alanların izinsiz şekilde fotoğraflanması veya görüntülenmesi ciddi yaptırımlara neden olabilecek.Savunma Bakanlığınca açıklanan yeni kararnameye göre, ülkedeki yaklaşık 25 bin yapı, tesis, cihaz ve alan resmi olarak koruma kapsamına alındı. Bu karar, özellikle casusluk faaliyetlerine karşı alınan önlemler doğrultusunda hayata geçirildi.17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan yasa kapsamında, koruma altına alınan alanlarda izinsiz fotoğraf veya video çeken kişiler ağır yaptırımlarla karşılaşabilecek. Karara göre yasaklara uyulmaması durumunda:4600 Euro'ya kadar para cezası5 ila 30 gün arası hapis cezasıTelefon veya kameraya el konulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.Ancak yeni düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Film yapımcıları, profesyonel fotoğrafçılar, gazeteciler, resmi etkinlikler, basın toplantıları, imza törenleri ve itfaiye kurtarma operasyonları gibi durumlarda belge çekimi yapabilecek.Yasa, pek çok kritik alanı kapsıyor. İşte fotoğraf ve video çekiminin yasaklandığı başlıca bölgeler:Askeri bölgelerKöprüler ve tünellerDemiryolu hatları ve trenlerHavalimanları ve deniz limanlarıEnerji santralleri ve postanelerHükümet binaları ve Merkez Bankası’na ait mülkler