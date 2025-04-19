Rüşvet trafiğine jammer önlemi! Konutundna ve Saraçhane'deki odasından çıktı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici jammer kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde İBB kasasından 84 adet jammer alındığı tespit edildi.Söz konusu jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve suç örgütü üyelerinin bir araya geldiği mekanlarda kullanıldığı değerlendirildi.Öte yandan Türkiye'de jammer kullanımının güvenlik kurumları dışında yasak olduğu, elektronik haberleşme kanunu ve telsiz kanununa muhalefetten ağır cezai yaptırım gerektirdiği öğrenildi.Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şok edici detaylar tespit edildi. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat suçlamalarıyla tutuklanan şüpheliler, suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerinin teknik takibe takılmasını engellemek üzere önlem aldığı belirlendi. Bu kapsamda teknik takibi engellediği bilinen sinyal kesici jammerlar örgütün imdadına yetişti.Emniyet ekiplerinin incelemeleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda toplam 84 adet sinyal kesici jammer satın aldığı tespit edildi. Emniyetin bu tespiti rapor haline getirilerek savcılığa gönderildi.Parasının da İBB kasasından ödendiği belirlenen jammerlar, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında kritik noktalarda kullanıldı. Söz konusu jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve suç örgütü üyelerinin bir araya geldiği yerlerde kullanıldığı savcılık tarafından değerlendirildi.