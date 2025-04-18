Savcı Yavuz Engin'i tehdit edenlere ikinci dalga operasyon! 'Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.Savcıyı doğrudan hedef alan ve 'Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek' ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K. oldu. Zeynep K.'nin, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.Ağustos 2024'te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı. Kamera kayıtlarının delil olarak sunulduğu ilk operasyonda avukat Aylin Arslantatar ve kendini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin de tutuklananlar arasındaydı.