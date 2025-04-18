Müşterilerini ve çalışanlarını dolandıran güzellik uzmanından pişkin mesaj: Kalbim siz de kaldı!

Adana'da müşterilerini dolandıran ve çalışanlara aylarca maaşını ödemeyerek yurtdışına kaçan güzellik uzmanı Sinem Çekinmez, çalışanlarını bulunduğu gruba, ' Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla, hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim siz de kaldı' mesaj attı.Kentte 4 şubesi olan güzellik merkezin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına aylardır maaş ödemediği öne sürülen Sinem Çekinmez'in bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.Sinem.Çekinmez'in sosyal medya hesabını kapatıp yurt dışına kaçması üzerine alacaklılar merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde toplandı. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundular.Öte yandan Sinem Çekinmez, çalışanlarının olduğu gruba mesaj atıp helallik istedi. Çekinmez mesajda, şunları söyledi: 'Biliyorum, son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim. Sadece nefes almak, toparlanmak, borçlarımı ödemek ve size mahcup olmamak için mücadele ettim. Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca. Bir anne gibi gördüğüm bu markayı, en azından geride temiz bırakmak için son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim. Sadece yüzümün daha az eğildiği bir çözüm bulmaktı. Ama dün öğrendim ki, en güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış. Bu yaşadığım sadece bir maddi iflas değil. Bu, kalbimde telafisi olmayan bir kırılma. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bir insanın, bir kadının, bir işverenin en çaresiz yerindeyim. Tek isteğim, kırgınsanız anlayışla karşılarım, ama ne olur bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin. Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla, hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim siz de kaldı.'Güzellik uzmanı Sinem Çekinmez'in yaklaşık 3 yıl önce Çukurova İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 4'üncü şubesinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından görkemli bir törenle açılmıştı.