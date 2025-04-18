Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Mısır'da yapılan görüşmeler somut bir ilerleme sağlanamadan sona ermiş, Mısır'ın yeni bir ateşkes teklifini Hamas'a ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu teklifin Gazze'ye insani yardımların girişini, 45 günlük bir ateşkesi ve Hamas'ın silah bırakmasını içerdiği bildirilmişti.Ne var ki işgale ve soykırıma devam edebilmek için sık sık İsrailli esirleri bahane eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese devam etmenin önüne adeta barikat kurdu. İsrail basınında birbiri ardına gelen ifşalarda Netanyahu'nun ateşkese sıcak bakmadığı dile getirilmişti. İsrailli esirlerin serbest bırakılmadığı takdirde Gazze'den geri çekilmeyeceklerini sık sık vurgulayan Netanyahu, Hamas'tan gelen yeni açıklamayla köşeye sıkıştı.Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirterek, 'İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız' açıklamasında bulundu.Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya İsrail'in son ateşkes teklifine dair açıklamalarda bulundu. Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirten el-Hayya, 'İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız' ifadelerini kullandı.Hamas'ın ateşkes konusunda üzerine düşeni yaptığını vurgulayan el-Hayya, 'Bir buçuk yıldan fazla süren zorlu müzakereler yaptık ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti ilk aşama tamamlanmadan ateşkes anlaşmasını iptal etti ve halkımıza karşı çirkin katliamlar yaptı' dedi.Netanyahu'nun 'siyasi geleceğini korumak için savaşı sürdürmekte ısrar ettiğini' vurgulayan el-Hayya, İsrail yönetiminin 'imkansız koşullar' öne sürerek ateşkes sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti. İsrail'in son teklifinin 'savaşın, soykırımın ve açlığın devam etmesini öngördüğünü' kaydeden el-Hayya, bu siyasetin bir parçası olmayacaklarını vurguladı. El-Hayya, son ateşkes teklifinin Hamas'ın silah bırakmasını içermesiyle ilgili olarak ise, 'Direniş ve silahları işgalin bir sonucudur ve halkımızın doğal hakkıdır' ifadelerini kullandı. El-Hayya, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik acımasız ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.Netanyahu'nun koz olarak kullandığı Hamas'tan gelen bu teklif sonrası ateşkese onay vermeme ihtimali, İsrail'de büyük bir isyana yol açtı. İsrail basınında peş peşe yayınlanan haberlerde, İsrailliler arasında Netanyahu hükümetine yönelik öfkeyi artırdı. Netanyahu'nun İsrailli esirlerini tamamının salıverilmesi halinde bile işgale devam etmesi halinde ülkede büyük bir krizin başlayacağı söyleniyor. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu hükümetinin devrilme tehlikesiyle karşı karşya kalabileceği ifadeleleri yer aldı.