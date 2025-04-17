Sürücüler dikkat! 28 bin TL cezası var: Son tarih 30 Nisan…

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geçiş sürecini hızlandırıyor.2023 yılında yayımlanan tebliğle birlikte, vergi mükelleflerine ait tüm araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale getirildi.Sisteme dahil olan vergi mükellefi araç sahiplerinin, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra montaj yaptırmayanlar, hem vergi avantajlarından yararlanamayacak hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.Sisteme “utts.gov.tr” üzerinden kayıt yaptıran araç sahipleri, 30 Nisan 2025'e kadar TTB (Taşıt Tanıma Birimi) montaj işlemlerini tamamlayabilecek.30 Nisan'dan sonra UTTS'ye kayıtlı olmayan araçların yaptığı akaryakıt alımları gider olarak beyan edilemeyecek.Zamanında kayıt ve montaj işlemlerini yaptırmayanlara, mükellefiyet türüne göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.Sadece araç sahipleri değil, akaryakıt istasyonları da sistemin takibinde. TTB okuyucu ve donanım kurulumlarını yapmayan istasyonlara da her ihlal tespiti başına ayrıca para cezası kesilebilecek.