Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan umutlandıran açıklama geldi: Bizi umutlandıran iki parametre var

12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. Zorlu operasyonun ardından Önder, yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni bir açıklama geldi. 'Bizi umutlandıran iki parametre var' diyen Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Kanaması durdu gibi, kızına tepki verdi.' ifadelerini kullandı.KIZINA TEPKİ VERDİHastaneden gelen yeni açıklamada umut verici gelişmeler dikkat çekti. Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:“Bizi umutlandıran birkaç parametre var. Dolaşımla ilgili iyileşme gözlemliyoruz. Kanaması büyük oranda durdu gibi görünüyor. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.”Sağbaş, Önder'in kendi kendine nefes almaya çalıştığını, ancak kalbinin sağ tarafında henüz yeterli aktivite gözlenmediğini de belirtti. Şu an için kalp ve akciğer görevini üstlenen bir cihaz yardımıyla yaşam fonksiyonlarının sürdürüldüğü açıklandı.'BEKLENTİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Doktorlarımız alanında en yetkin isimler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. Ama o ‘Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay' derdi. Biz de ‘sağlığın konusunda titiz ol' derdik.Güçlü bir kişilik ve karakter kendisi. Umarım bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatır. Beklentimiz sağlığına kavuşması' ifadelerini kullandı.'GEREKEN TÜM MÜDAHALELER YAPILDI'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydederek, 'Gereken tüm müdahaleler yapıldı, en kısa zamanda aramızda görmeyi temenni ediyoruz' dedi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNDER İÇİN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü.Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.'NE GEREKİYORSA YAPILACAK'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünden bu yana iki kez Pervin Buldan'ı arayarak hem bilgi aldığı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın Buldan'a 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dediği de ifade edildi.'AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ'Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatıne giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, 'Aort diseksiyonu zaten kalp damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Diseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu. Kalp krizi de eklenmiş. Hepsini düzelttik fakat kalp çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat' dedi..