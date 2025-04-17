Savaşın sanat bilançosu: Ukrayna'da 1.7 milyon tarihi eser çalındı

Ukrayna ve Rusya savaşlı devem ederken, tahribat sadece doğa, insan merkezli değil aynı zamanda sanatta da büyük yıkımlara yol açtı. Çeşitli barış görüşmelerinin yapılmasına rağmen sonuç alınmadan devam eden savaş, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi ise bulunduğu yerden göç ederek başka ülkelere iltica ettiler.Öte yandan savaşın vurduğu bir diğer alan ise sanat oldu. Buna göre savaşın başladığı günden beri milyonlarca tarihi eser çalındı. Kültür ve Stratejik İletişim Bakanı Mikola Toçitski'nin yaptığı açıklamaya göre 1.7 milyon eser çalındı.Bakan Toçitski, Avrupa Birliği kültür bakanlarına Ukrayna'dan yağmalanan ve kara borsada satılan eserler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Rusya’yı çalınan eserleri kendi müzelerinde sergilemekle suçladı ve uluslararası iş birliği sayesinde bazı eserlerin geri alınmaya başlandığını belirtti.