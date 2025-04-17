Osman Gökçek CHP'de yaşanan yolsuzluklara tepki gösterdi! 'Para kulelerindeki euroların, dolarların da fışkırdığını gördünüz mü?'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek CHP'nin yolsuzluklarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Gökçek paylaşımında, 'Para kulelerindeki euroların, dolarların da fışkırdığını gördünüz mü?' dedi.Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Bu aziz milletin paralarını götürenlerin şuan da ortaya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Mahir Polat'a ve CHP'lilere soruyorum. Cezaevinin içerisindeki taşların arasından, para kulelerindeki euroların, dolarların da fışkırdığını gördünüz mü? İmamoğlu'nun o harika 3 tane villasının nasıl fışkırdığını, toprağın içinden gördünüz mü? Hep yoncaları görüyorlar. Arkadaş, biz İmamoğlu'nun 3 tane villasını 2.1 milyar TL karşılığında ihale verdiği adamdan, 15 milyon TL'ye nasıl aldığının sorusunu soruyoruz.''Kendi evinizin önü kapanmasın diye İstanbulluların ödediği vergiden 156 milyon TL'yi nasıl aktardınız? Bir belediye başkanının kendi öz şirketine, belediyeden iş verdiği kişilerden daire satarak parasını aklama yöntemine bir cevap verin. Boş polemiklerle ülkemizi meşgul etmekten bir vazgeçin.' ifadelerini kullandı.