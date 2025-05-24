13 aşı Türkiye’de üretilecek! Laboratuvar testleri başarılı geçti

Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı takviminde yer alan 13 aşının tamamının Türkiye'de üretilebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Aşılar, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Urün Üretim Merkezi başta olmak üzere yerli tesislerde üretilecek. Türkiye'de tasarlanacak aşılar sadece ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda dünya ülkelerinin talebine de karşılık verecek. Buna göre bazı aşıların üretim süreçleri özel sektör iş birliği ile yürütülecek, aynı zamanda sektöre öncülük edecek kamu yaklaşımı benimsenecek. Aşıların, Dünya Sağlık Orgütü ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçlerinden başarıyla geçmesi hedefleniyor.Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Urün Üretim Merkezi'nde ARGE, deney hayvanları ve üretim birimlerinin inşaat süreçleri tamamlandı. Merkezde inaktif ve mRNA aşısı gibi farklı türdeki aşıların araştırma süreçleri bitti. Aşıların, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçlerinden başarıyla geçmesi için çalışılacak. Böylelikle, aşılar yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de kullanılabilecek. Türkiye, aşı ihracatında rekabetçi bir ülke konumuna ulaşacak, aşı üretim kapasitesi küresel seviyeye çıkacak. Bakanlık aynı zamanda Türkiye'de yüksek maliyet ödenen ilaç gruplarını da tespit etti. Bu stratejik ürünlerin nerelerde üretileceği, hangi tesislerin kullanılacağı, hangi alanlarda sektörle iş birliği yapılacağı belirlendi. Mevcut altyapıya sahip tüm yerli tesislerle birlikte, ilaç üretim kapasitesi katma değerli hale getirilecek şekilde güçlendirilecek. Bakanlık yüksek teknoloji gerektiren tıbbi cihazlar alanında da önemli adım atıyor. Diyabet takibinde yerli ve erişilebilir çözüm sunacak glikoz sensörü de son evresine geldi. Cihazın laboratuvar testleri başarılı geçti. Cihazın tüm aşamalarının Haziran ayında bitmesi planlanıyor. Çocukluk çağından itibaren bütün yaş gruplarında kullanılabilecek cihaz, kan şekerinin düzenli halde ölçülmesine, gün içerisinde değişkenlik gösteren kan şekerine uygun dozda insülin verilmesine imkân tanıyacak.