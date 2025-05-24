Gazze’de yardım trajedisi! Bir dilim ekmek için zorlu mücadele...

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hem bombalar hem de açlıkla soykırım yapıyor. İşgali kalıcı hale getirmek için 18 Mayıs'ta kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, son 24 saatte 75 noktaya hava saldırısı düzenledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 53 bin 822'ye yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Cibaliya beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 50'den fazla Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğunu duyurdu. Dört katlı binanın enkazı altında 50'den fazla kişi olduğu ve saldırılar ve ekipman eksikliği nedeniyle çalişmalar durduruldu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, 'İşgalci İsrail, aç bırakma ve insani yardımları aksatma planı kapsamında Deyr el-Belah'ta 6 yardım dağıtım görevlisini öldürerek korkunç bir katliam yaptı' dedi. 6 insani yardım koruma ve dağıtmakla sorumlu kişinin cenazesinin hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, hedef alınan bölgede ölen çok sayıda kişinin naaşına İsrail'in bombardımanları sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.İsrail, Gazze Şeridi'ne un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan 107 yardım tırının giriş yaptığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri, yardımların dağıtımında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ise 'Yardımların Gazze'ye Şeride girdiği haberi iyi bir haber, ancak bu okyanusta bir damladan bile az' dedi. Öte yandan Gazze Belediyesi İsrail'in saldırıları sonucu oluşan durumun yüz binlerce Filistinliyi etkileyecek bir 'kitlesel susuzluk', sağlık ve çevre felaketine yol açma tehlikesi taşıdığını ifade etti. Açıklamada, 'Kitlesel bir susuzluk döneminin eşiğindeyiz ve durum her an kontrolden çıkabilir. Bu nedenle, tüm uluslararası ve insani aktörlere derhal harekete geçme çağrısı' yapıyoruz denildi.Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'ne önceki gün ulaşan un ile fırınlarda ekmek üretimi yeniden başladı. Çaresiz kalabalıklar, Gazze'nin haftalardır ilk taze pişmiş ekmeği için zorlu bir mücadele veriyor.Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, son bir haftada 172 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Açıklamada, son 24 saatte 10 binden, son bir haftada ise 172 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedilerek, acilen 'ilkeli insani erişim' çağrısı yer aldı.Türkiye'deki 24 liseden 158 öğrencinin katkılarıyla, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için 'Gazze için ses ver' başlığıyla video hazırlandı. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci birliği tarafından organize edilen çalışmaya, Türkiye'nin 10 şehrinde bulunan 24 imam hatip lisesinin hazırlık sınıfındaki 158 öğrenci katkıda bulundu. Bu kapsamda hazırlanan videoda, 9 ayrı dilde 'Gazze için ses ver' çağrısı yapıldı. Gençler, dijital platformlarda da yayımlanan videoda, çağrılarını Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, İbranice, Fransızca, Almanca ve Farsça seslendirdi. Öte yandan Dünya genelinde 31 ülkeden aktivistler ve sağlıkçılar, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için 'Küresel Gazze Yürüyüşü' adıyla eylem düzenleyerek 13 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na yürüyecek.