MSB'den Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: Tek taraflı açıklamalar kabul edilemez

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelede elde ettiği başarılarda önemli bir yeri olan kahraman komandolarımızı yetiştiren Isparta'da konuşlu 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığımızda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI / HUDUT GÜVENLİĞİTürk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.- Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuş,- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir.7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına 25 Mart'ta ulaşılmış, şehidimiz15 Nisan'da Erzurum'da defnedilmiştir. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.SURİYEDiğer taraftan Suriye'deki harekât bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.8 Ocak 2025'te başlayan "tünel imha" faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.HUDUT GÜVENLİĞİCumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;- Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.465 olmuştur.- Son bir haftada engellenen 2.351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23.709'a ulaşmıştır.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLERKıymetli Basın Mensupları,Bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir.11-13 Nisan tarihleri arasında Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Sayın Bakanımız Forum kapsamında;- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş,- Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova Savunma Bakanları; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, IKBY Başkanı ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri ile görüşmeler gerçekleştirmiş,- Yine bu kapsamda 13 Nisan'da Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ile birlikte Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Beşinci Toplantısı'na katılmıştır.- 14 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile birlikte yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 15 Nisan'da Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Almanya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiş, ardından Ankara'da düzenlenen Pakistan Ulusal Günü resepsiyonuna katılmıştır.- 16 Nisan'da İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığında düzenlenen "Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni"ne katılan Sayın Bakanımız ardından Yalova'daki Hava Meydan Komutanlığı ile Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üssünde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.- Sayın Bakanımız bugün de (17 Nisan) Isparta'da gerçekleştirilen "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"ne iştirak etmektedir.- Sayın Genelkurmay Başkanımız, 14-15 Nisan tarihlerinde resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Almanya Genelkurmay Başkanı ile görüşmüştür.- Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 10 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın iştiraki ile Lefkoşa'da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılarına Madalya ve Berat Takdim Töreni'ne katılmış, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.15 Nisan'da ülkemize ziyaret gerçekleştiren Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanını ağırlayan, 16-18 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'a resmî ziyaret gerçekleştirmekte olan Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, 21-22 Nisan'da da Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Ankara'da bir araya gelecektir."Anzak Günü Törenleri" kapsamında 23-25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık ve Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanları Çanakkale'yi ziyaret edecektir.İSRAİLİsrail'in Filistin'de giderek artan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesi uluslararası hukuka aykırıdır ve bölgedeki insani trajediyi daha da artırmaktadır.Uluslararası toplumun, bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir.Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması her zamankinden daha elzemdir.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERDeğerli Basın Mensupları,Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.- 8-15 Nisan tarihleri arasında Orta Akdeniz'de düzenlenen Mare Aperto/Italian Minex tatbikatına katılım sağlanmıştır.- 14-25 Nisan tarihleri arasında yerinden katılım ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmekte,- 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag Tatbikatı'na katılım sağlanması,- 24-30 Nisan tarihleri arasında ise 13 ülkenin katılımı ile Doğu Akdeniz'de Kurtaran tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır.Diğer yandan, TCG AKÇAKOCA'nın katıldığı Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 4'üncü aktivasyon faaliyeti dün (16 Nisan) Bulgaristan'da başarıyla tamamlanmıştır.15-16 Nisan tarihlerinde Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askerî planlamaların deniz boyutuna yönelik Genelkurmay Başkanlığımız koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.- 17-20 Nisan tarihleri arasında TCG GAZİANTEP gemimiz tarafından Karadağ'a, - 17-30 Nisan tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında; TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından 19-21 Nisan tarihleri arasında La Spezia/İtalya'ya,NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi çerçevesinde 19-22 Nisan tarihleri arasında;- TCG KEMALREİS gemimiz tarafından Cagliari/İtalya'ya,- İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru ALVARO DE BAZAN tarafından Antalya'ya,21-25 Nisan tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında ise;- Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile,- Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.Ayrıca, dost ve kardeş ülke Malezya ile askerî ilişkilerimizi ve çok yönlü iş birliğimizi geliştirmek maksadıyla 20-24 Mayıs tarihleri arasında Malezya'da düzenlenecek "17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı"na iştirak edecek TCG BÜYÜKADA gemimiz tarafından söz konusu göreve intikal kapsamında 20-22 Nisan tarihleri arasında Cidde'ye, 24-26 Nisan tarihleri arasında ise Cibuti'ye liman ziyareti yapılacaktır.Diğer yandan ülkemiz tarafından Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen TCG VOLKAN'ın Nisan-Haziran 2025 ayları arasında Maldivler'e transferi ve bu kapsamda gerekli eğitimlerin yapılması planlanmaktadır.Hava Kuvvetlerimize bağlı Uzay Komutanlığı personeli ve aynı zamanda ülkemizin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı ile Yarbay Emrah Çınar 7-10 Nisan tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 40'ıncı Uzay Sempozyumu'na katılarak ülkemizi temsil etmiştir.Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları icra edilecektir.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİYerli, millî ve modern savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız mütemadiyen sürdürülmektedir.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;- MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile,- 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARYapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;24 Mart'ta başlayan 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın (18 Nisan) sona erecektir.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında;- 14-15 Nisan'da Samsun'da düzenlenen fuara katılım sağlanmış,- 17-18 Nisan tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen fuara iştirak edilmekte,- 21-22 Nisan'da ise Giresun'da icra edilecek fuara katılım sağlanması planlanmaktadır.Millî Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız.Bu kapsamda;- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak,- SOLOTÜRK tarafından 23 Nisan'da Çanakkale'de; Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından 19 Nisan'da Hatay'da, 20 Nisan'da Mersin'de ve 23 Nisan'da Antalya'da gösteri uçuşları,- 23 Nisan'da Kayseri ve Aksaray'da uçak geçişleri,- Bakanlığımız kadro ve kuruluşunda bulunan bandolar tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına atfen yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim okullarında 105 konser icra edilecektir.Yine "23 Nisan Kosova Türkleri Millî Bayramı Etkinlikleri" kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından konserler düzenlenecektir.Ayrıca, 24 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Gelibolu'da şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği farklı il ve yaş gruplarından 400 gencimizin katılımıyla ülkemizin millî gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun inşa edildiği Tuzla'dan başlayacak ve destansı mücadele verdiğimiz Gelibolu'da sonlanacak "Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu" faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Gazi Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, çok yönlü savunma ve güvenlik politikamız çerçevesinde;- Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye,- Denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya,- Geniş çaplı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti başarıyla yerine getirmeye eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla devam etme azim, irade ve kararlılığındadır.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan "Deniz Mekânsal Planlaması" ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:"TEK TARAFLI AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ""Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekânsal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir.Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANININ AÇIKLAMALARIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanının "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözleriyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:"Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin."TÜRKİYE-İSRAİL ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:"Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır. Mehmet Nezir İşlek'in korkunç sonuBu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır."KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz Güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:"Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması hâlinde, Gönüllü Ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir.Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askerî planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dâhil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır.Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut hâliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."