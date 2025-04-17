Minik futbolculardan anlamlı davranış: Çayağzı Plajı'nda temizlik seferberliği

Koruma altındaki ve nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından biri olan Çayağzı Plajı’nda yapılan temizlik çalışması, yalnızca doğaya değil, geleceğe de atılmış anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.Demreli çocuklar, hem yaşadıkları çevreye sahip çıkmanın hem de gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmanın önemine dikkat çekti.Akademi yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurgulayarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.Yapılan çağrıda ise tüm Demre halkına şu uyarı yapıldı;“Sera atıkları, ilaç kutuları ve çöpler kesinlikle derelere ya da dere yataklarına atılmamalı. Bu atıklar denize ulaşarak kıyılarda yeniden kirliliğe yol açarken, balıklar başta olmak üzere birçok deniz canlısının yaşam alanına zarar veriyor.Özellikle Akdeniz foku ve caretta caretta gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için bu kirlilik büyük bir tehdit oluşturuyor.Demre Futbol Akademisi’nin bu anlamlı hareketi, doğayı koruma ve çevre bilinci oluşturma noktasında herkese örnek oldu. “Doğamızı birlikte koruyalım, geleceğe temiz bir Demre bırakalım”