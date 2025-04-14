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Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Dernekpazarı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle iki kişi araçta sıkıştı.

Ekleme: 14.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:04 / Editör: Edin Uslu
Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıTrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşanan trafik kazasında biri PTT'ye ait olmak üzere iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle PTT aracı yan yatarken, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı.
Yaralanan toplam 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.


Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı


İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.