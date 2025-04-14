Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Dernekpazarı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle iki kişi araçta sıkıştı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşanan trafik kazasında biri PTT'ye ait olmak üzere iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle PTT aracı yan yatarken, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı.
Yaralanan toplam 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çarpışmanın şiddetiyle PTT aracı yan yatarken, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı.
Yaralanan toplam 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.