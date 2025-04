Abdulkadir Uraloğlu: Tüm havalimanlarımız estetik ve özgün bir mimariye sahip

Türkiye ulaşım alanında yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.Bazı şehirlere yeni havalimanları yapılırken bazı şehirlerde ise mevcut yapılar yenilendi.Antalya Havalimanı da önemli bir dönüşümden geçirildi.Turizmin can damarlarından biri olan bu önemli yapı, yeni haliyle yolcu ağırlamaya başlayacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yarın yapılacak açılış öncesi, Antalya Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:'BİR PROJEYİ DAHA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Tarihin izlerinin ve mavinin tonunun birleştiği, portakal kokularının birleştiği Antalya'da daha fazla hayale yer açmış olacağız.'DEV ESERLER SİMGE YAPILAR'Dev eserler ve simge yapılar ile Türkiye'yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Tüm havalimanlarımız estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakıyor.Örneğin, Rize-Artvin Havalimanı. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan, töresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenen kulesiyle burayı inşa ettik.Aynı şekilde Çukurova Havalimanı'nda da narenciyeden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu.Ülkemizi uluslararası bir havacılık merkezine dönüştüren İstanbul Havalimanı da lale formuyla her görenin hayran kaldığı bir havalimanı oldu.'KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIYORUZ'Bölgesel havalimanlarıyla kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine stratejik noktalara konumlandıran tesislerle geniş br bölgeyi kapsıyoruz. Böylece hem maliyet hem de daha fazla insan hava ulaşımından faydalanabiliyor.AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAKKonuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.TERMİNAL ALANI GENİŞLETİLDİTerminaldeki çalışmalar kapsamında 108 olan uçak park pozisyonunun, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, mevcut VIP terminalinin 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalinin 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildiğini belirtti.Uraloğlu, yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binası ve lojmanlarının hizmet verdiğini ifade etti.