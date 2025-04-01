Ünlü su markasında skandal! İçmeyin uyarısı yapıldı

Fransa'da sağlığa zararlı ürünlerin tespit edilmesi için süren denetimlerde ünlü su markası içeriği ile şaşkına çevirdi.Çevre derneği Agir pour I'Environnement tarafından yayımlanan son raporla birlikte, şişelenmiş sularda mikroplastik kirliliğinin yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.Artı43'te yer alan habere göre, Labocea laboratuvarı tarafından yapılan testler sonucunda incelenen şişlenmiş suların birçoğunda plastik parçacıklarının olduğu tespit edildi.Yapılan analizler ülke genelinde satışı yapılan belli su markalarının şişlenmiş suları hakkında ‘içmeyin' uyarısına neden oldu.Yapılan analizlerde, en yüksek mikroplastik düzeylerinin çocuklar için üretilen su markalarında görüldüğü aktarıldı.Yayımlanan raporu inceleyen uzmanlar belirli markların mikroplastik açısından en yüksek orana sahip olduğunu belirledi. İşte, o markalar:Volvic Kids: Litre başına 150 mikroplastik parçacığı- Vittel 33 cl Enfant: Litre başına 121 mikroplastik parçacığı- Cristaline: Litre başına 80 ila 120 mikroplastik parçacığıFransa'da yaygın tüketilen ve genellikle 'en iyi su' olarak bilinen Cristaline markasında bile yüksek düzeyde plastik parçacığı bulundu.