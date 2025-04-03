Kira artış oranı belli oldu! Milyonları ilgilendiren hesaplama nasıl yapılıyor?

Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 12 aylık enflasyon rakamları baz alınarak belirlenen Nisan 2025 kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…Kira artış oranları 12 aylık enflasyon rakamlarının ortalamasına göre hesaplanıyor. Şubat ayında kira artış bedeli yüzde 56,35 olarak açıklanmıştı. TÜİK, verilerine göre, mart ayında on iki aylık ortalamalara kira artış oranı yüzde %53,83 olarak gerçekleşti.Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.Örnek Konut Kirası: 30.000 TLKira Artış Oranı: Yüzde 51,26Nisan 2025 Kira Artış Tutarı: 15.378Nisan 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 45.378