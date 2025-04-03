Kira artış oranı belli oldu! Milyonları ilgilendiren hesaplama nasıl yapılıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle milyonlarca kiracıyı ilgilendiren Nisan 2025 kira artış oranı da ortaya çıktı. İşte örnek kira zammı hesaplama…
Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 12 aylık enflasyon rakamları baz alınarak belirlenen Nisan 2025 kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Kira artış oranları 12 aylık enflasyon rakamlarının ortalamasına göre hesaplanıyor. Şubat ayında kira artış bedeli yüzde 56,35 olarak açıklanmıştı. TÜİK, verilerine göre, mart ayında on iki aylık ortalamalara kira artış oranı yüzde %53,83 olarak gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.
MART AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.
2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 51,26
Nisan 2025 Kira Artış Tutarı: 15.378
Nisan 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 45.378