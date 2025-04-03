Açık tanık oldu, rüşvet çarkını anlattı: İhaleleri Murat Ongun belirliyordu

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.İfadesine, '2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum' diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.'İHALELERİ ASIL ORGANİZE EDEN MURAT ONGUN'DUR''İhaleleri organize eden asıl kişi Murat Ongun'dur. Murat Ongun ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederlerdi' diyen Narman, ' O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi' diye konuştu.'İHALELERİ GENELDE KÖKSAL, KAPKİ, İLBAK VE SUBAŞI ALIRDI'Bu ihalelerin genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı iş adamı Hüseyin Köksal, iş adamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çeken Narman, 'Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılara ait olan Panoffect şirketinden alınıp, Murat Ongun'un sahibi olarak bilinen Reklam İstanbul şirketine devredildi.Oradan da İlbaklar'a kullandırıldığını bilmekteyim. Subaşılara bu işi İlbaklara devretmesi karşılığında metrodaki reklam alanlarına dair 2025'te bitecek olan sözleşmenin 2028'e uzatılarak verildiğini biliyorum.Bu devrin pazarlıklarını bizzat Kaan Sürmegöz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer birlikte yaptılar' ifadelerini kullandı.AĞABEY SUBAŞI DA İLBAKLARA VERİLDİ DEMİŞTİNarman'ın reklam panosu işinin Subaşı ailesinden İlbak'lara devredildiğine ilişkin daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan reklamcı Eyüp Subaşı'nın ağabeyi Osman Subaşı da tanık' sıfatıyla verdiği ifadede dile getirmişti.'KONUYU BAŞKANA SORMAM LAZIM'İfadesine devam eden Narman, 'Bir keresinde ben, Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Ahmet Köksal, Serdal Taşkın ile ihalenin bedeli konusunda pazarlık yaptıklarına bizzat şahit oldum.Ayrıca Kültür A.Ş.'ye araba verilmesi hususunda da ana şartnamede olmamasına rağmen pazarlık yapıldığına şahit oldum.Hatta bir keresinde Serdal Taşkın, pazarlık esnasında 'Konuyu başkana sormam lazım' şeklinde beyanda bulunarak apar topar Saraçhane'ye gitti.Serdal Taşkın'ın,volkswagen passat model makam aracını da Urban medya isimli şirketten aldığını biliyorum.Bu ihalelerden sonra ihaleyi alan firmaların şartnameye aykırı şekilde reklam mecralarını çoğaltarak daha fazla gelir sağladıklarını ve bu değişiklikleri de Kültür A.Ş.'nin ilgili birimine bildirmediklerine dair bilgim vardır' dedi.'YÜZDE 10'LUK PAY İHALE KONUSU OLMAKSIZIN KULLANDIRILDI'Reklam ihalelerinde belediyeye ayrılan yüzde 10'luk bir pay olduğunu aktaran Narman, 'Bu pay normalde yasal olarak ihale konusu yapılamaz.Belediyenin kendi duyurularıyla alakalı kullanılır fakat bu yüzde 10'luk kısım da yukarıda bahsettiğim şahıslara ait şirketlere ihale konusu yapılmaksızın kullandırılmıştır.Bu konu hakkında belediye yetkilileriyle yüzde 50 gibi bir oranla paylaşım yapıldığı konuşulmaktadır.