TİHEK harekete geçti: Özgür Özel’e boykot incelemesi

Aynı zamanda avukat olan Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Türkiye İnan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurarak, CHP Genel Başkanı Özel'in ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini ve gerekli incelemelerin yapılarak idari yaptırım uygulanmasını talep etti. Mertoğlu, TİHEK'e başvurusuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'6701 sayılı kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. Yine 6701 sayılı kanun ayrımcılık talimatı vermeyi de bir ayrımcılık türü olarak belirlemiştir. Muhatap Özgür Özel CHP Genel Başkanıdır. Son zamanlarda kimi zaman görsel ve yazılı basın aracılığı ile kimi zaman sosyal medya aracılığı ile kimi zaman da yaptığı açık hava toplantılarında birçok medya kuruluşunu kendi siyasi emellerine destek olmadıkları gerekçesi ile hedef almakta, milli firmaları boykot çağrısı yapmaktadır. Muhatap Özgür Özel'in ideolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde ne kadar yerli firma ve kuruluş varsa kendi siyasi görüşüne mensup olmadığı varsayımından hareketle sarf ettiği sözler Anayasa'nın 17.,19., 20.,25.,28.,35.,48. maddelerinde teminat alınan hakların açıkça ihlalidir.'Mertoğlu, TİHEK başvurusunda, Özel'in 'maddi manevi varlığı koruma, kişi güvenliği, özel hayatın gizliliği, düşünce ve kanaat hürriyeti, mülkiye hakkı, çalışma hakkı ile siyasi görüş ve servet hakkına yönelik 'çoklu ayrımcılık' yaptığını öne sürdü.Özel'in ayrımcılıkta sürekli tekrar ve ısrarda bulunduğuna dikkat çeken Mertoğlu, 'Yukarıda belirtilen sebeplerle gerekli incelemenin yapılarak; ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, muhatabın ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan Özgür Özel hakkında Anayasanın10.,17.,19., 20.,25.,28.,35.,48. maddelerinde teminat altına alınan hakları siyasi görüş ve servet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğinden ötürü idari para cezası uygulanmasını saygılarımla dilerim' ifadelerini kullandı.Mertoğlu'nun bu başvurusu üzerine TİHEK, Özel hakkında 'çoklu ayrımcılık' ihlali gerekçesiyle inceleme başlattı. Mertoğlu, konuya ilişkin olarak Sabah'a yaptığı açıklamada, 'Sayın Özgür Özel bu boykot çağrılarıyla düpedüz belirli kişi ve grupları hedef göstermiştir. Bunlar aynı zamanda ayrımcılık ve nefret söylemidir de. Elbette bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Hukuk devletinde her söz ve eylemin bir karşılığı vardır. Başvurunun sonuçlanmasını sabırla bekleyeceğiz' dedi.