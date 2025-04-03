Elazığ’da 100 yıllık kahve makinesi yeniden çalıştırıldı

Elazığ'da bir evin bodrum katında yıllarca saklı kalan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen tarihi kahve makinesi, yeniden çalıştırıldı.Dış kaplaması ceviz ağacından, kapak kısmı ise bakırdan yapılan makine, nostaljik görüntüsüyle dikkat çekiyor.Makinenin sahibi esnaf Hasan Tuzcu, cihazın hala sağlam bir şekilde çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Makinemiz Doğu Anadolu'nun en eski kahve makinelerinden biri. Onu bir evin bodrum katında keşfettik ve tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Mekanizması hala çok iyi çalışıyor ve kahveyi eşsiz bir lezzetle çekiyor.Tarihi kahve makinesinin, nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Tuzcu, makinenin özelliklerini şu sözlerle anlattı:Kahve makinemiz, Doğu Anadolu'nun en eski kahve makinelerinden biri. Dış kısmı ceviz, kapak kısmı ise bakırdan yapılmış. En alt katı, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç katlı bir yapısı var. Mekanizması çok iyi çalışıyor ve kahveyi çok lezzetli bir şekilde çekiyor. Çoğu müşterimiz makinemizi merak ediyor ve bunun için kahve almaya geliyorlar. Bayağı popüler bir makine oldu.