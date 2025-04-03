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Gemini 2.5 Pro: Google'ın en akıllı yapay zeka modeli artık ücretsiz

Google, yapay zeka dünyasında ezber bozan bir kararla Gemini 2.5 Pro modelini tüm kullanıcıların ücretsiz erişimine açtı.

Ekleme: 3.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 3.04.2025 - 13:24 / Editör: Edin Uslu
Gemini 2.5 Pro: Google'ın en akıllı yapay zeka modeli artık ücretsiz
Gemini 2.5 Pro, Google tarafından geliştirilen en gelişmiş yapay zeka modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Model, gelişmiş muhakeme yetenekleri, uygulama ve tarayıcı uzantılarıyla entegrasyon, dosya yükleme desteği ve Google Canvas iş birliği aracıyla uyumu gibi bir dizi yenilikçi özellik sunuyor.
Bu özellikler, Gemini 2.5 Pro'yu hem günlük kullanıcılar hem de profesyoneller için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

ÜCRETSİZ OLDU
Google, yapay zeka dünyasında ezber bozan bir kararla Gemini 2.5 Pro modelini tüm kullanıcıların ücretsiz erişimine açtı.
Google, bu kararıyla daha fazla insanın en son yapay zeka teknolojilerini deneyimlemesini ve bu teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmasını hedefliyor.
Ücretsiz erişim, kullanıcıların Gemini 2.5 Pro'nun yeteneklerini keşfetmelerini ve Google'a geri bildirimde bulunarak modelin daha da geliştirilmesine yardımcı olmalarını sağlıyor.

GEMİNİ 2.5 PRO'YA NASIL ERİŞİLİR
Gemini 2.5 Pro'ya resmi Gemini web sitesinden erişilebiliyor. Yakın zamanda Android ve iOS için Gemini uygulamasına da eklenecek olan bu model, kullanıcıların farklı platformlarda yapay zeka teknolojilerinden faydalanmasını kolaylaştıracak.

Gemini 2.5 Pro: Google'ın en akıllı yapay zeka modeli artık ücretsiz