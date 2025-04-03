Kalp hastalarına umut ışığı! Dünyanın en küçük...
ABD’li bilim insanları pirinç tanesinden daha küçük boyutta olan ve vücuda kolaylıkla enjekte edilebilen dünyanın en küçük kalp pilini üretti. Geçici süreyle kalp ritmini düzenlemek üzere tasarlanan bu cihazın ışıkla kontrol edilebildiği ve belirli bir süre sonra eriyerek yok olduğu kaydedildi.
ABD'li bilim insanları, tıpta çığır açan yeni bir cihaz geliştirdi. Dünyanın en küçük kalp pili olarak üretilen bu cihaz kablosuz olarak kullanılabilecek. Henüz test aşamasında olan kalp pili birçok kalp hastasına umut ışığı olacak.
HEM BEBEKLERE HEM YETİŞKİNLERE UMUT IŞIĞI
Dünyada milyonlarca kalp hastası, kalp ritmini düzenlemek için elektriksel uyarılar gönderen kalıcı kalp pillerini kullanıyor. Ancak yeni geliştirilen cihazla birlikte özellikle doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen ve ameliyat sonrası geçici bir kalp piline ihtiyaç duyan bebeklerin çözüme kavuşması bekleniyor.
Bilim insanları, bu cihazı yetişkin hastaların da kalp ameliyatlarının ardından normal ritimlerine dönmelerini sağlamak amacıyla kullanabileceğini belirtti.
Mevcut geçici kalp pilleri, kalp kasına dikilen elektrotlar ve hastanın göğsüne bağlanan kablolarla çalışıyor. Ancak pilin çıkarılması sırasında bazı komplikasyonlar yaşanabiliyor.
PİRİNÇ TANESİNDEN DAHA KÜÇÜK
1 milimetre kalınlığında ve 3,5 milimetre uzunluğundaki yeni geliştirilen kablosuz kalp pili, bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük.
Cihaz, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor. Yama, düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğinde, ışık sinyalleri göndererek kalp piline hangi ritmi uyaracağını bildiriyor.
BAŞARILI SONUÇ VERDİĞİ KAYDEDİLDİ
Elektrik enerjisini, vücut sıvıları aracılığıyla kimyasal enerjiden üreten bir galvanik hücre ile çalışan cihazın şu ana kadar laboratuvar ortamında yapılan testlerde insan kalp dokularında başarılı sonuç verdiği belirtildi.
''TIBBİ TEKNOLOJİDE DEVRİM NİTELİĞİNDE''
Çalışmayı yürüten ABD Northwestern Üniversitesi'nden Prof. John Rogers, kalp pilinin 2 ila 3 yıl içinde insanlarda test edilmeye başlanabileceğini kaydetti.
Chicago Üniversitesi'nden Bozhi Tian ise 'Bu yeni kalp pili, tıbbi teknolojide bir devrim niteliğinde. Sadece kardiyoloji alanında değil, sinir yenilenmesi, yara iyileşmesi ve akıllı implantlar gibi birçok alanda yeni imkanlar sunabilir' ifadelerini kullandı.