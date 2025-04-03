Kalp hastalarına umut ışığı! Dünyanın en küçük...

ABD'li bilim insanları, tıpta çığır açan yeni bir cihaz geliştirdi. Dünyanın en küçük kalp pili olarak üretilen bu cihaz kablosuz olarak kullanılabilecek. Henüz test aşamasında olan kalp pili birçok kalp hastasına umut ışığı olacak.Dünyada milyonlarca kalp hastası, kalp ritmini düzenlemek için elektriksel uyarılar gönderen kalıcı kalp pillerini kullanıyor. Ancak yeni geliştirilen cihazla birlikte özellikle doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen ve ameliyat sonrası geçici bir kalp piline ihtiyaç duyan bebeklerin çözüme kavuşması bekleniyor.Bilim insanları, bu cihazı yetişkin hastaların da kalp ameliyatlarının ardından normal ritimlerine dönmelerini sağlamak amacıyla kullanabileceğini belirtti.Mevcut geçici kalp pilleri, kalp kasına dikilen elektrotlar ve hastanın göğsüne bağlanan kablolarla çalışıyor. Ancak pilin çıkarılması sırasında bazı komplikasyonlar yaşanabiliyor.1 milimetre kalınlığında ve 3,5 milimetre uzunluğundaki yeni geliştirilen kablosuz kalp pili, bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük.Cihaz, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor. Yama, düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğinde, ışık sinyalleri göndererek kalp piline hangi ritmi uyaracağını bildiriyor.Elektrik enerjisini, vücut sıvıları aracılığıyla kimyasal enerjiden üreten bir galvanik hücre ile çalışan cihazın şu ana kadar laboratuvar ortamında yapılan testlerde insan kalp dokularında başarılı sonuç verdiği belirtildi.Çalışmayı yürüten ABD Northwestern Üniversitesi'nden Prof. John Rogers, kalp pilinin 2 ila 3 yıl içinde insanlarda test edilmeye başlanabileceğini kaydetti.Chicago Üniversitesi'nden Bozhi Tian ise 'Bu yeni kalp pili, tıbbi teknolojide bir devrim niteliğinde. Sadece kardiyoloji alanında değil, sinir yenilenmesi, yara iyileşmesi ve akıllı implantlar gibi birçok alanda yeni imkanlar sunabilir' ifadelerini kullandı.